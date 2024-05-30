Затопленных катеров РФ уже три? Сообщается о ещё одной "жертве" (фото)

Украинская сторона еще не прокомментировала данную информацию

В результате ракетной атаки на временно оккупированный Крым в ночь на 30 мая затонул лоцманский катер "Мечта". Якобы произошло это в результате попадания в него осколков сбитой ракеты на Керченской паромной переправе.

Об этом сообщил российский Telegram-канал ASTRA. Там сослались на источники в экстренных службах аннексированного региона.

"Сегодня ночью, 30 мая, на Керченской паромной переправе осколки сбитой ракеты повредили лоцманский катер "Мечта", — говорится в сообщении.

При этом утверждается, что якобы члены экипажа успели покинуть судно и не пострадали.

Судя по всему он стал третьим судном, которое удалось уничтожить украинским защитникам этой ночью. Официальных комментариев от ГУР по поводу катера "Мечта" еще нет.

Справка

Азово-Черноморский бассейновый филиал "Росморпорта" приобрел лоцманский катер "Мечта" 28 октября 2021 года. Судно было изготовлено в 1985 году на Ленинградском ССЗ "Пелла" и стал седьмым лоцманским судном филиала.

Согласно открытым данным, катер "Мечта" представляет собой стальное однопалубное судно с уступом в носу, одноярусной рулевой рубкой и с кормовым расположением дизельных двигателей.

Лоцманские катера данного проекта можно эксплуатировать в зимних условиях с толщиной битого льда не более 30 см.

Напомним, что украинские спецслужбы периодически проводят спецоперации на территории временно оккупированного Крыма.

Так, в результате успешной атаки в ночь на 30 мая, по предварительным данным, уничтожены два скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец". Атакованы они были ударными морскими дронами Magura V5. Когда морские дроны уже находились на подходе к бухте Узкая, россияне 32 раза поднимали в небо боевую авиацию.

В ГУР напомнили, что спецподразделение с начала года уже уничтожило несколько "жирных" целей: ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников", корвет "Сергей Котов", скоростной патрульный катер "Мангуст".

Ранее "Телеграф" сообщал об уничтожении российского катера, штурмовавшего остров Нестрига. В сети появилось эпическое видео.