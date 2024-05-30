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Затоплених катерів РФ уже три? Повідомляється про ще одну "жертву" (фото)

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
Дата публікації
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Автор
Лоцманський катер "Мрія" Новина оновлена 30 травня 2024, 12:14
Лоцманський катер "Мрія". Фото росЗМІ

Українська сторона ще не прокоментувала цю інформацію

Внаслідок ракетної атаки на тимчасово окупований Крим у ніч проти 30 травня затонув лоцманський катер "Мрія". Нібито сталося це внаслідок влучення в нього уламків збитої ракети на Керченській поромній переправі.

Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA. Там зробили посилання на джерела в екстрених службах анексованого регіону.

"Сьогодні вночі, 30 травня, на Керченській поромній переправі уламки збитої ракети пошкодили лоцманський катер "Мрія", — йдеться у повідомленні.

При цьому стверджується, що нібито члени екіпажу встигли залишити судно та не постраждали.

Судячи з усього, він став третім судном, яке вдалося знищити українським захисникам цієї ночі. Офіційних коментарів від ГУР щодо катера "Мрія" ще немає.

Довідка

Азово-Чорноморська басейнова філія "Росморпорта" придбала лоцманський катер "Мрія" 28 жовтня 2021 року. Судно було виготовлено 1985 року на Ленінградському ССЗ "Пелла" і стало сьомим лоцманським судном філії.

Згідно з відкритими даними, катер "Мрія" є сталевим однопалубним судном зі уступом у носі, одноярусною кермовою рубкою і з кормовим розташуванням дизельних двигунів.

Лоцманські катери даного проекту можна експлуатувати у зимових умовах із товщиною битого льоду не більше 30 см.

Нагадаємо, що українські спецслужби періодично проводять спецоперації на території тимчасово окупованого Криму.

Так, в результаті успішної атаки в ніч на 30 травня, за попередніми даними, знищено два швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець" . Атаковані вони були ударними морськими дронами Magura V5. Коли морські дрони вже перебували на підході до бухти Вузька, росіяни 32 рази піднімали у небо бойову авіацію.

У ГУР нагадали, що спецпідрозділ з початку року вже знищив кілька "жирних" цілей: ракетний корабель "Івановець", великий десантний корабель "Цезар Куніков", корвет "Сергій Котів", швидкісний патрульний катер "Мангуст".

Раніше "Телеграф" повідомляв про знищення російського катера, який штурмував острів Нестрига. У мережі з’явилося епічне відео.

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#Крим #Катер #ГУР