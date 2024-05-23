Дым и разрушения: в Белгородской области прогремели взрывы, подробности и фото

За попередніми даними, ніхто не постраждав

Утром в Белгороде и Белгородской области, которые нередко находятся под обстрелом, была объявлена воздушная тревога и раздавались взрывы. По воздушным целям якобы отработала ПВО. В одном из районов заметили задымление после атаки.

В социальных сетях тем временем появилось большое количество фотографий, на которых сбита воздушная цель. При этом позже были опубликованы фотографии с последствиями происшествия.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сказал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв.м", — заявил Гладков.

В селе Таврово, как отмечает Гладков, в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также на территории двух частных жилых домовладений осколками посечены кровли гаражей. Осколками был посечен и один автомобиль. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 21 мая в Белгородской области прогремели взрывы. Под ударом оказалось село Вознесеновка.