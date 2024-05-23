Дим та руйнування: у Бєлгородській області прогриміли вибухи, подробиці та фото

За попередніми даними, ніхто не постраждав

Вранці у Бєлгороді та Бєлгородській області, які нерідко перебувають під обстрілом, було оголошено повітряну тривогу та лунали вибухи. За повітряними цілями нібито відпрацювала ППО. В одному із районів помітили задимлення після атаки.

У соціальних мережах тим часом з’явилася велика кількість фотографій, на яких збито повітряну ціль. При цьому пізніше було опубліковано фотографії із наслідками події.

У свою чергу губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі сказав, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередніми даними, постраждалих немає.

"У місті Бєлгороді внаслідок прямих влучень снарядів пошкодження виявлено на території двох дитячих таборів: в одному пошкоджено господарську споруду, у другому пошкоджено поле на стадіоні. Також сталося загоряння сухої трави на площі 50 кв.м", — заявив Гладков.

У селі Таврове, як зазначає Гладков, у трьох приватних житлових домоволодіннях вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі. Також на території двох приватних житлових домоволодінь уламками посічені покрівлі гаражів. Осколками було посічено і один автомобіль. У селищі Дубове пробито покрівлю одного приватного житлового домоволодіння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 21 травня у Бєлгородській області прогриміли вибухи. Під ударом опинилося село Вознесенівка.