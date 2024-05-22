Если россияне полезут на Сумщину: в Третьей штурмовой дали прогноз по ситуации

Для украинских военных это не новость

Российские оккупанты, после наступления на Харьковщину, могут решиться на открытие еще одного направления на севере Украины. Речь о Сумской области, там самая большая угроза.

Об этом заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в комментарии LIGA.net. Он отметил, что делается это для растяжения Сил обороны Украины.

"Самая большая угроза сейчас, безусловно, это – Сумщина. Если россияне захотят еще больше растянуть наши силы и ресурсы, они могут себе позволить еще и частично открыть фронт в Сумской области", – заметил Жорин.

В то же время, по мнению заместителя командира, говорить о глубоком продвижении врага на территорию Украины в районе Сумской области, скорее всего, не придется.

"Это будет именно напряжение и растяжение наших сил и средств", – считает Жорин.

Вместе с тем план наступления россиян на Харьковскую область, о котором ранее писали западные СМИ, частично и был тем планом, к которому готовились украинские защитники, отметил заместитель командира Третьей штурмовой.

"Это не новость для украинских военных. Это один из сценариев, по которому россияне могут и будут действовать", – подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что британский телеканал Sky News опубликовал материал, где рассказал, как именно Украина готовилась отражать будущее наступление российских террористов в Харьковской области.