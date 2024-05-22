Если россияне полезут на Сумщину: в Третьей штурмовой дали прогноз по ситуации

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Автор
Максим Жорин
Максим Жорин. Фото Коллаж "Телеграф"

Для украинских военных это не новость

Российские оккупанты, после наступления на Харьковщину, могут решиться на открытие еще одного направления на севере Украины. Речь о Сумской области, там самая большая угроза.

Об этом заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в комментарии LIGA.net. Он отметил, что делается это для растяжения Сил обороны Украины.

"Самая большая угроза сейчас, безусловно, это – Сумщина. Если россияне захотят еще больше растянуть наши силы и ресурсы, они могут себе позволить еще и частично открыть фронт в Сумской области", – заметил Жорин.

В то же время, по мнению заместителя командира, говорить о глубоком продвижении врага на территорию Украины в районе Сумской области, скорее всего, не придется.

"Это будет именно напряжение и растяжение наших сил и средств", – считает Жорин.

Вместе с тем план наступления россиян на Харьковскую область, о котором ранее писали западные СМИ, частично и был тем планом, к которому готовились украинские защитники, отметил заместитель командира Третьей штурмовой.

"Это не новость для украинских военных. Это один из сценариев, по которому россияне могут и будут действовать", – подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что британский телеканал Sky News опубликовал материал, где рассказал, как именно Украина готовилась отражать будущее наступление российских террористов в Харьковской области.

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#Харьковская область #Наступление #Сумська область