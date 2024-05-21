Будут ли США отправлять инструкторов в Украину: в Пентагоне ответили

Военные инструкторы из США были в Украине до войны

США сейчас не планируют отправлять в Украину военных инструкторов, чтобы учить украинские войска не в Европе. Тем не менее, американские инструкторы могут прибыть уже после того, как закончится полномасштабная война Украины против российских террористов.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун по итогам 22-го заседания в формате "Рамштайн", сообщает "Голос Америки". Он напомнил, что до начала войны американские военные присутствовали в Украине.

"Сейчас этого не происходит. Когда я говорил, что когда-то мы сможем это делать снова, это как только военный конфликт закончится, когда будет лучшая ситуация. Тогда, я подозреваю, мы сможем привезти инструкторов", — добавил он.

Тем временем литовские военные инструкторы могут вернуться в Украину, чтобы учить бойцов Сил Обороны. Ранее о подобном шаге заявляла Эстония. Вильнюс готов пойти на такой шаг в рамках коалиции, которую мог бы возглавить Париж.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что несколько стран-союзниц уже отправили своих военных в Украину для обучения солдат. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

Страны-члены НАТО все ближе к решению отправить в Украину собственных военных – пока только для обучения Вооруженных сил Украины. Однако раньше это мнение считалось невозможным, а решение об отправке может вовлечь США и Европу в войну еще больше, чем сейчас.