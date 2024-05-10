Для защиты Киева ВСУ готовят новые бригады: подробности от генерала Павлюка

В Сухопутных войсках назвали основную проблему

Вооруженные силы Украины готовят новые бригады. Некоторые из них будут развернуты для защиты Киева от возможного наступления россиян.

Об этом в интервью The Economist рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Он подчеркнул, что главной проблемой является техника, а не люди.

Командующий отметил, что украинским военным крайне нужны артиллерия и бронетехника. Павлюк выразил надежду, что Запад поможет с вооружением.

Кроме того, он отметил, что через два с половиной года россияне не отказались от планов захватить Киев. Потому, по его словам, для защиты столицы будут привлечены новые бригады.

"Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем", — подчеркнул Павлюк.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, в пятницу, 10 мая, примерно в 5 утра россияне предприняли попытку прорыва украинской линии обороны в Харьковской области. Враг пытался наступать под прикрытием бронетехники. Атаки были отражены, продолжаются бои разной интенсивности.