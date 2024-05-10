Для захисту Києва ЗСУ готують нові бригади: подробиці від генерала Павлюка

У Сухопутних військах назвали основну проблему

Збройні сили України готують нові бригади. Деякі з них будуть розгорнуті для захисту Києва від можливого наступу росіян.

Про це в інтерв'ю The Economist розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Він наголосив, що головною проблемою є техніка, а не люди.

Командувач підкреслив, що українським військовим вкрай потрібні артилерія та бронетехніка. Павлюк висловив сподівання, що Захід допоможе з озброєнням.

Крім того, він зазначив, що за два з половиною роки росіяни не відмовилися від планів захопити Київ. Тому, за його словами, для захисту столиці будуть залучені нові бригади.

"Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому", — підкреслив Павлюк.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, у п'ятницю, 10 травня, приблизно о 5 ранку росіяни зробили спробу прориву української лінії оборони в Харківській області. Ворог намагався наступати під прикриттям бронетехніки. Атаки було відбито, тривають бої різної інтенсивності.