Чи будуть США відправляти інструкторів в Україні: у Пентагоні дали відповідь

Військові інструктори з США були в Україні до війни

США зараз не планують відправляти в Україну військових інструкторів, щоб навчати українські війська не у Європі. Проте американські інструктори можуть прибути вже після того, як закінчиться повномасштабна війна України проти російських терористів.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун за підсумками 22-го засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє "Голос Америки". Він нагадав, що до початку війни американські військові були присутні в Україні.

"Зараз цього не відбувається. Коли я казав, що колись врешті ми зможемо це робити знову, це як тільки військовий конфлікт закінчиться, коли буде краща ситуація. Тоді, я підозрюю, ми зможемо привезти інструкторів", – додав він.

Тим часом литовські військові інструктори можуть повернутися в Україну, щоб навчати бійців Сил Оборони. Раніше про подібний крок заявляла Естонія. Вільнюс готовий піти на такий крок в межах коаліції, яку міг би очолити Париж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що кілька країн-союзниць вже відправили своїх військових до України для навчання солдатів. Про це повідомила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Країни-члени НАТО все ближче до рішення відправити в Україну власних військових – поки що тільки для навчання Збройних сил України. Проте раніше ця думка вважалася неможливою, а рішення про відправку може втягнути США та Європу у війну ще більше, ніж зараз.