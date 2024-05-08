"Будет слишком поздно": американский генерал дал совет Западу, как изменить ход войны

Обеспокоенность по поводу российской эскалации позволила Западу уговорить себя бездействовать и проявлять самосдерживание

Для замедления продвижения РФ необходимо, чтобы власти США и их союзники по НАТО ослабили ограничения по ведению боевых действий, наложенные на поставляемое оборудование. Украине нужно позволить использовать его так, чтобы оно раскрыло полностью свой потенциал. Также странам Запада нужно изменить подход к оказанию помощи Украине.

Такое мнение высказал бригадный генерал армии США в отставке, экс-помощник государственного секретаря по военно-политическим вопросам Марк Киммит. Об этом пишет Politico.

"После шести месяцев дебатов США наконец приняли свой дополнительный пакет помощи Украине несколько недель назад. Но, хотя боеприпасы могут вскоре добраться к войскам на передовой, правда заключается в том, что если США и их союзники не изменят способ поддержки войны, это, видимо, будет слишком мало и слишком поздно", — сказал Киммит.

Он также считает, что сейчас пришло время больше рисковать военными запасами Соединенных Штатов Америки, а также других государств.

"Неудача в Украине может подтолкнуть к самой войне", — считает бригадный генерал.

Напомни м, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые союзники Украины не против, чтобы та использовала переданное ей оружие для ударов по территории России.