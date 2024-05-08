"Буде надто пізно": американський генерал дав пораду Заходу, як змінити хід війни

Занепокоєння з приводу російської ескалації дозволило Заходу вмовити себе не діяти і виявляти самостримування

Для уповільнення просування РФ необхідно, щоб влада США та їх союзники по НАТО послабили обмеження щодо ведення бойових дій, накладені на обладнання, що постачається. Україні потрібно дозволити використовувати його так, щоб воно повністю розкрило свій потенціал. Також країнам Заходу слід змінити підхід до надання допомоги Україні.

Таку думку висловив бригадний генерал армії США у відставці, експомічник державного секретаря з військово-політичних питань Марк Кімміт. Про це пише Politico.

"Після шести місяців дебатів США нарешті прийняли свій додатковий пакет допомоги Україні кілька тижнів тому. Але, хоча боєприпаси можуть невдовзі дістатися військ на передовий, правда полягає в тому, що якщо США та їхні союзники не змінять спосіб підтримки війни, це, мабуть, буде надто мало і надто пізно", — сказав Кімміт.

Він також вважає, що зараз настав час більше ризикувати військовими запасами Сполучених Штатів Америки та інших держав.

"Невдача в Україні може підштовхнути до самої війни", — вважає бригадний генерал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі союзники України не проти того, щоб та використовувала передану їй зброю для ударів по території Росії.