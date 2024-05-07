Оккупанты получили новые бронемашины, но ВСУ знает все их слабые места

Самая новая техника начала производиться в 2015 году

Из-за тяжелых потерь в технике российские оккупанты не только пытаются "улучшить" существующие образцы, превращая их в "сараи", но и производят новую технику. Речь идет о новейших БМП-3 и БМД-4М, партия которых была передана оккупантам.

Об этом сообщает Telegram-канал производителя этих видов техники в России "Курганмашзавод". Количество переданной техники не называется, но указывается, что бронетехнику дополнительно усилят новыми комплексами защиты и системами снижения заметности "Накидка".

Вероятно, российские оккупанты хотят усилить свои силы перед будущим наступлением, которое ожидается летом. В таких условиях противнику понадобится много техники для продвижения своей пехоты, для чего и предназначены боевая машина БМП-3, и боевая машина десанта БМД-4М.

Это можно сказать "родственники" — на базе БМП-3 принятой на вооружение в 1987-м году была создана сначала БМД-3, а затем и БМД-4М. По сути оба образца весьма схожи – имеют мощное вооружение в виде 100- и 30-мм пушек, пулемета и противотанковых ракет. В то же время поскольку БМД-4М предназначена для перевозки авиатранспортом она сильно облегчена в сравнении с БМП-3 (13 и 18 тонн соответственно), а значит обладает худшей бронезащитой.

Заметим, что ВСУ прекрасно известны слабые места БМД-3, "родителя" БМД-4М – это слабая броня, уменьшенное десантное отделение и другое.

Сама БМД-4М активно применяется с первых дней вторжения в Украину и по данным западных СМИ уже к лету 2022 года были уничтожены минимум 55 единиц данного типа. Тем не менее в РФ с 2015 года идет производство данного вида техники, так что общее число боевых машин десанта с индексом "4М" может быть до 200 единиц.

Однако несмотря на весьма мощное, особенно как техники своего класса, вооружение, БМД-4М имеет даже более слабую защиту, чем БМП-3. При том что у последней есть минимум четыре слабых места. При этом судя по имеющимся данным, именно в БМП-3 у россиян наблюдается значительный дефицит, вызванный их высокими потерями.