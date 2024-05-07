Окупанти отримали нові бронемашини, але ЗСУ знає всі їхні слабкі місця

Найновіша техніка почала вироблятися у 2015 році

Через важкі втрати в техніці російські окупанти не тільки намагаються "поліпшити" існуючі зразки, перетворюючи їх на "сараї", а й виробляють нову техніку. Йдеться про новітні БМП-3 і БМД-4М, партію яких було передано окупантам.

Про це повідомляє Telegram-канал виробника цих видів техніки в Росії Курганмашзавод. Кількість переданої техніки не називається, але вказується, що бронетехніку додатково посилять новими комплексами захисту та системами зниження помітності "Накидка".

Ймовірно, російські окупанти хочуть посилити свої сили перед майбутнім наступом, який очікується влітку. У таких умовах противнику знадобиться багато техніки для просування своєї піхоти, для чого й призначені бойова машина БМП-3 та бойова машина десанту БМД-4М.

Це можна сказати "родичі" — на базі БМП-3 прийнятої на озброєння в 1987 році була створена спочатку БМД-3, а потім і БМД-4М. По суті обидва зразки дуже схожі – мають потужне озброєння у вигляді 100- та 30-мм гармат, кулемета та протитанкових ракет. У той же час оскільки БМД-4М призначена для перевезення авіатранспортом вона сильно полегшена в порівнянні з БМП-3 (13 і 18 тонн відповідно), а значить має значно гірший бронезахист.

Зауважимо, що ЗСУ чудово відомі слабкі місця БМД-3, "батька" БМД-4М – це слабка броня, зменшене десантне відділення та інше.

Сама БМД-4М активно застосовується з перших днів вторгнення в Україну і за даними західних ЗМІ вже до літа 2022 року було знищено щонайменше 55 одиниць цього типу. Проте в РФ з 2015 року йде виробництво даного виду техніки, тож загальна кількість бойових машин десанту з індексом "4М" може бути до 200 одиниць.

Однак незважаючи на дуже потужне, особливо як техніки свого класу, озброєння, БМД-4М має навіть слабкіший захист, ніж БМП-3. При тому, що в останньої є мінімум чотири слабкі місця. При цьому, судячи з наявних даних, саме в БМП-3 у росіян спостерігається значний дефіцит, викликаний їх високими втратами.