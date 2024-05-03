"Трехслойный план": В ГУР МО рассказали, как Россия планирует дестабилизировать Украину

Российские оккупанты попытаются работать сразу по трем направлениям

У российского террористического режима есть план дестабилизации ситуации в Украине. Этот план фактически "трехслойный": террористы будут действовать через свое временное преимущество на поле боя, дезинформационную кампанию в Украине, а также попытаются изолировать Украину на международной арене.

Об этом сказал в интервью изданию The Economist представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, приводить в действие свой план террористы начнут уже в мае.

Главным фактором дестабилизации станет ситуация на фронте. У россиян есть "окно" – период, когда военная помощь от США дойдет до фронта. В этот период террористы начнут активное давление на линию фронта. К тому же помощь от США вряд ли сможет уравнять запасы боеприпасов или защитить фронт от разрушительного действия низкотехнологичных, массовых и дешевых российских авиабомб.

Вторым фактором террористы сделают свою дезинформационную кампанию в Украине. Она будет работать на два направления – срыв мобилизации и попытка подорвать политическую легитимность президента Владимира Зеленского, президентский срок которого истекает 20 мая. Несмотря на то, что Конституция позволяет продлить срок президентских полномочий на неопределенное время из-за военного положения, россияне попытаются на этом сыграть.

Третий фактор – это попытка изолировать Украину на международной арене. Скибицкий отметил, что российские террористы будут расшатывать ситуацию любым способом, лишь бы ослабить международную поддержку Украины.

Как уже писал "Телеграф", российские оккупанты нередко запускают бессмысленные фейки и очередной из них о том, что якобы бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады отказались выполнять приказы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Противник имеет собственную цель такой дезинформации.