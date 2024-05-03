"Тришаровий план": В ГУР МО розповіли, як Росія планує дестабілізувати Україну

Російські окупанти спробують працювати відразу за трьома напрямками

Російський терористичний режим має план дестабілізації ситуації в Україні. Цей план фактично "тришаровий": терористи будуть діяти через свою тимчасову перевагу на полі бою, дезінформаційну кампанію в Україні, а також спробують ізолювати Україну на міжнародній арені.

Про це сказав у інтерв'ю виданню The Economist представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. За його словами, приводити у дію свій план терористи почнуть вже у травні.

Головним фактором дестабілізації стане ситуація на фронті. В росіян є "вікно" – період, коли військова допомога від США дійде до фронту. В цей період терористи почнуть активний тиск на лінію фронту. До того ж, допомога від США навряд чи зможе зрівняти запаси боєприпасів, або захистити фронт від руйнівної дії низькотехнологічних, масових та дешевих російських авіабомб.

Другим фактором терористи зроблять свою дезінформаційну кампанію в Україні. Вона буде працювати на два напрямки – зрив мобілізації та спроба підірвати політичну легітимність президента Володимира Зеленського, президентський термін якого спливає 20 травня. Попри те, що Конституція дозволяє продовжити термін президентських повноважень на невизначений час через воєнний стан, росіяни спробують на цьому зіграти.

Третій фактор – це спроба ізолювати Україну на міжнародній арені. Скібіцький зазначив, що російські терористи будуть розхитувати ситуацію у будь-який спосіб, аби тільки послабити міжнародну підтримку України.

Як вже писав "Телеграф", російські окупанти нерідко запускають безглузді фейки та черговий з них про те, що нібито бійці Третьої окремої штурмової бригади відмовилися виконувати накази головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Супротивник має власну мету такої дезінформації.