Росіяни запустили безглуздий фейк про Сирського та Третю штурмову

Росіяни своїми фейками намагаються посіяти розлад в українській армії

Російські окупанти нерідко запускають безглузді фейки і черговий з них про те, що нібито бійці Третьої окремої штурмової бригади відмовилися виконувати головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Супротивник має власну мету такої дезінформації.

Згідно з вигадками росіян, бійці нібито відмовилися виконувати наказ, щоб "зупинити прорив на фронті в Очеретино" на Донеччині. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

"Посилаючись на анонімне джерело в Генштабі ЗСУ, TG-канал "Резидент" повідомив: "Третя штурмова бригада "АЗОВ" знову відмовила Сирському висунутись, щоб зупинити прорив фронту під Очеретиним", — таке повідомлення розповсюджують пропагандисти.

Такі тези російські загарбники розповсюджують, щоб дискредитувати 3 окрему штурмову бригаду ЗСУ та посіяти розлад в українській армії.

"Третя штурмова, як і всі інші бригади ЗСУ, виконує всі накази військово-політичного керівництва з метою захисту своєї держави. Також подібні повідомлення поширюються з метою дискредитації Головнокомандувача ЗСУ А. Сирського, який начебто не контролює ситуацію", — сказали в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на російському телебаченні запустили фейкову новину, де секретар РНБО Олексій Данилов нібито визнав причетність України до теракту в "Крокус Сіті Холл".