Россияне запустили нелепый фейк о Сырском и Третьей штурмовой

Россияне своими фейками пытаются посеять разлад в украинской армии

Российские оккупанты нередко запускают нелепые фейки, и очередной из них о том, что якобы бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады отказались выполнять главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. У противника есть собственная цель такой дезинформации.

Согласно выдумкам россиян, бойцы якобы отказались выполнять приказ, чтобы "остановить прорыв на фронте у Очеретино" в Донецкой области. Об этом сообщили Центре противодействия дезинформации.

"Ссылаясь на анонимный источник в Генштабе ВСУ, TG-канал "Резидент" сообщил: "Третья штурмовая бригада "АЗОВ" снова отказала Сырскому выдвинуться, чтобы остановить прорыв фронта под Очеретиным", — такое сообщение распространяют пропагандисты.

Такие тезисы российские захватчики распространяют, чтобы дискредитировать 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ и посеять разлад в украинской армии.

"Третья штурмовая, как и все остальные бригады ВСУ, выполняет все приказы военно-политического руководства с целью защиты своего государства. Также подобные сообщения распространяются с целью дискредитации Главнокомандующего ВСУ А. Сырского, который вроде бы не держит под контролем ситуацию", — сказали в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на российском телевидении запустили фейковую новость, где секретарь СНБО Алексей Данилов якобы признал причастность Украины теракту в "Крокус Сити Холл".