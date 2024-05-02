Такие "герои": российские каннибал и расчленитель сидели вместе и встретились на войне в Украине

Один съел мужское сердце, другой порубил на куски девушек

В войне с Украиной Россия продолжит использовать не только солдат, но и зэков. Так, на фронте встретились два самых жестоких преступника каннибал Дмитрий Малышев и Александр Масленников, убивший и расчленивший двух девушек.

Они служат в русской бригаде "Шторм V". Об этом пишет издание v1.ru.

"Мы с Александром вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Служим в "Шторм V". Знал я таких, кто из колонии шел сюда, чтобы просто сменить обстановку. Обычно они быстро пропадают. Но я понимал, зачем я еду и куда еду", — рассказал Малышев в интервью V1.

Дмитрий Малышев и Александр Масленников (слева направо)

Недавно в соцсетях Малышев опубликовал фото со своим другом Александром Масленниковым. Он приговорен к 23 годам колонии за то, что зарезал двух девушек, расчленил их и спрятал в лесу.

Также известно, что недавно Малышев был ранен на фронте. Около него взорвалась граната, в результате чего он получил перелом челюсти, разрыв в барабане перепонки и осколочные ранения.

Отмечается, что каннибал Дмитрий Малышев отправился из колонии на войну в Украину в составе отряда "Шторм V". Он приговорен к 25 годам лишения свободы 10 лет назад за убийство двух человек с особой жестокостью в составе преступной группы, бандитизм, хищение и незаконное обращение оружия и боеприпасов, приготовление к убийству полицейских, разбой и поедание сердца одной из жертв.

Напомним, что знакомого таджика-гастарбайтера мужчина убил после того, как тот якобы предложил ему заняться сексом. Малышев вырезал его сердце, зажарил его с овощами и съел. Все это он снимал на видео, которое стало одним из доказательств преступления.

"Жарим человечка. Вот оно — сердце. Я уже лучок добавил", — говорил Малышев на видео.

Ранее "Телеграф" писал, что Соединенные Штаты официально обвинили РФ в использовании химического оружия в Украине.