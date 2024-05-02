Такі "герої": російські канібал та розчленувач сиділи разом і зустрілись на війні в Україні

Один з'їв чоловіче серце, інший порубав на шматки дівчат

У війні з Україною Росія продовжу використовувати не тільки солдатів, а й зеків. Так, на фронті зустрілися два найжорстокіші злочинці канібал Дмитро Малишев та Олександр Масленніков, який вбив та розчленував двох дівчат.

Вони служать у російській бригаді "Шторм V". Про це пише видання v1.ru.

"Ми з Олександром разом сиділи і разом підписали контракт з Міноборони в жовтні 2023 року. Служимо в "Шторм V". Знав я таких, хто з колонії йшов сюди, щоб просто змінити обстановку. Зазвичай, вони швидко пропадають. Але я розумів, навіщо я їду і куди їду", — розповів Малишев в інтерв'ю V1.

Дмитро Малишев та Олександр Масленніков (зліва направо)

Нещодавно у соцмережах Малишев опублікував фото зі своїм другом — Олександром Масленніковим. Він засуджений на 23 роки колонії за те, що зарізав двох дівчат, розчленував їх та сховав у лісі.

Також відомо, що нещодавно Малишев був поранений на фронті. Біля нього нібито вибухнула граната, внаслідок чого він отримав перелом щелепи, розрив барабані перетинки та уламкові поранення.

Зазначається, що канібал Дмитро Малишев відправився з колонії на війну в Україну у складі загону "Шторм V". Його засуджено на 25 років позбавлення волі 10 років тому за вбивство двох людей з особливою жорстокістю у складі злочинної групи, бандитизм, розкрадання та незаконний обіг зброї та боєприпасів, приготування до вбивства поліцейських, розбій та поїдання серця однієї з жертв.

Нагадаємо, що знайомого таджика-заробітчанина чоловік убив після того, як той нібито запропонував йому зайнятися сексом. Малишев вирізав його серце, засмажив його з овочами та з'їв. Все це він знімав на відео, яке стало одним із доказів злочину.

"Смажимо чоловічка. Ось воно — серце. Я вже цибульку додав", — казав Малишев на відео.

Раніше "Телеграф" писав, що Сполучені Штати офіційно звинуватили РФ у використанні хімічної зброї в Україні.