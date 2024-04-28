Минус самолет и не только? Появились спутниковые фото аэродрома под Краснодаром после атаки ВСУ

Снимки уже проанализировал известный украинский блогер

В сети появились спутниковые снимки военного аэродрома "Кущевская" ВС РФ, который был атакован 27 апреля. На нем видны серьезные повреждения.

Фото были опубликованы американским военным аналитиком Брэди Африком. На них невооруженным взглядом можно увидеть следы от прилетов.

Снимки также уже проанализировал известный украинский блогер Сергей Стерненко. Он утверждает, что на кадрах видно уничтожение складов с универсальными модулями коррекции и планирования (УМПК). Эти модули снаряжаются на российские авиабомбы, которые после этого становятся корректируемыми (КАБ). Отметим, что после удара оккупанты сами наснимали видео с места событий. По ним и можно было понять, что пораженные здания являлись именно складами УМПК. После взрыва они валялись повсюду.

Также на снимках видно поражение как минимум одного самолета. Тут следует напомнить, что источники "Телеграфа" еще в день атаки сообщали о поражении бортов военной авиации РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Воронеже загорелся важный завод для россиян. Площадь возгорания составила 3000 кв метров.