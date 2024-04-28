Мінус літак і не тільки? З'явилися супутникові фото аеродрому під Краснодаром після атаки ЗСУ

Знімки вже проаналізував відомий український блогер

У мережі з’явилися супутникові знімки військового аеродрому "Кущовська" ЗС РФ, який був атакований 27 квітня. На ньому видно серйозні ушкодження.

Фото було опубліковано американським військовим аналітиком Бреді Африком. На них неозброєним поглядом можна побачити сліди від прильотів.

Знімки також проаналізував відомий український блогер Сергій Стерненко. Він стверджує, що на кадрах видно знищення складів із універсальними модулями корекції та планування (УМПК). Ці модулі споряджаються на російські авіабомби, які після цього стають керованими (КАБ). Зазначимо, що після удару окупанти самі назнімали відео з місця подій. По ним можна було зрозуміти, що уражені будівлі були саме складами УМПК. Після вибуху вони валялися всюди.

Також на знімках видно ураження як мінімум одного літака. Тут слід нагадати, що джерела "Телеграфа" ще в день атаки повідомляли про ураження бортів військової авіації РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Воронежі спалахнув важливий завод для росіян. Площа загоряння становила 3000 кв метрів.