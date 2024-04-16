Новый "титан" в море: украинские инженеры разработали подлодку "Kronos", которая запускает ракеты-торпеды

Максимальная скорость на воде 80 км/ч

Украинские инженеры разработали подлодку "Kronos", которая способна запускать ракеты-торпеды. Она успешно прошла испытания по использованию в военных целях.

Об этом сообщает Kyiv Post, ссылаясь на компанию Highland Systems. Производитель отметил, что судно может легко "вместить 10 пассажиров".

Издание пишет, что бронированная подлодка "Kronos", предположительно, может двигаться без звука со скоростью 50 километров в час. Также может нести значительный груз взрывчатки.

"Подлодка имеет инновационную конструкцию корпуса, которая значительно снижает потребление топлива, увеличивает максимальную скорость и обеспечивает превосходную устойчивость. Это гибридное судно подходит для коммерческих, спасательных и боевых операций", — пишет компания.

Kronos

Характеристика бронированной подводной лодки "Kronos"

грузоподъемность до 3 т на воде;

вмещает до 11 человек;

максимальная скорость на воде — 80 км/ч;

максимальная скорость под водой – 50 км/ч;

максимальная критическая глубина – 250 м.

Заметим, что это гибридное судно с электрическим двигателем, использующим дизель в качестве топлива. Поэтому без дополнительной подзарядки в гибридном режиме может работать до 54 часов, а только от батареи до 18 часов.

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