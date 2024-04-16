Новий "титан" у морі: українські інженери розробили підводний човен "Kronos", який запускає ракети-торпеди

Максимальна швидкість на воді становить 80 км/год

Українські інженери розробили підводний човен "Kronos", який здатний запускати ракети-торпеди. Він успішно пройшов випробування для використання у військових цілях.

Про це повідомляє Kyiv Post, посилаючись на компанію Highland Systems. Виробник зазначив, що судно може легко "вмістити 10 пасажирів".

Видання пише, що броньований підводний човен "Kronos", імовірно, може рухатися без звуку зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Також може нести значний вантаж вибухівки.

"Підводний човен має інноваційну конструкцію корпусу, яка значно знижує споживання палива, збільшує максимальну швидкість і забезпечує чудову стійкість. Це гібридне судно підходить для комерційних, рятувальних і бойових операцій", — пише компанія.

Kronos

Характеристика броньованого підводного човна "Kronos"

вантажність до 3 т на воді;

вміщає до 11 осіб;

максимальна швидкість на воді — 80 км/год;

максимальна швидкість під водою — 50 км/год;

максимальна критична глибина — 250 м.

Зауважимо, що це гібридне судно з електричним двигуном, яке використовує дизель у якості палива. Тому без додаткової підзарядки у гібридному режимі може працювати до 54 години, а лише від батареї до 18 годин.

Раніше "Телеграф" писав, що український безпілотник WarDog може літати без GPS.