Норвезький антидроновий комплекс на озброєнні ЗСУ: чим на фронті корисний CORTEX Typhon

Озброєння має бойовий модуль, який вже добре проявив себе в умовах війни

Сили оборони борються з ворожими безпілотниками різними способами — їхню дію пригнічують системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) чи збивають засобами протиповітряної оборони (ППО). Одним з ефективних способів боротьби з дронами є комплекси CORTEX Typhon норвезького виробництва.

Норвегія пообіцяла передати їх Збройним силам України (ЗСУ) ще у серпні 2023 року, постачання профінансувала Велика Британія. Про особливості цього антидронового комплексу повідомляє "Заборона".

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Що відомо про антидроновий комплекс CORTEX Typhon

Основою цієї системи є бойовий модуль від Kongsberg, який використовується у багатьох танках і броньованих машинах західного зразка. Серед них американські танки Abrams і броньовики Stryker (США), Patria (Фінляндія), Piranha (Швейцарія).

У CORTEX Typhon бойовий модуль з кулеметом встановлений на броньовик Dingo. З цією броньованою машиною ЗСУ вміють працювати. Зазначимо, що кулемет може бути трьох видів:

радянський великокаліберний НСВ;

важкий M2 Browning;

легкий M240 чи M249.

CORTEX Typhon славиться точністю вогню. Її забезпечують тепловізійні камери, лазерні далекоміри та цифрова система управління вогнем, яка автоматично вираховує похибки.

Інформаційна бойова система обміну інформацією CORTEX об’єднує всі сенсори та засоби ураження. Це допомагає завдавати влучного удару по дронах. Безпілотники знищуються прицільним вогнем з кулемета, що робить використання CORTEX Typhon максимально простим. Стабілізований приціл дозволяє стрільцю слідкувати за ціллю навіть під час вогню.

Зазначимо, що ППО України успішно бореться з ворожими "шахедами". Під час масованої атаки на Україну 11 квітня було знищено 39 з 40 дронів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні розробили новий засіб РЕБ — "Ай Петрі". На створення витратили менше ніж 5 місяців.

Також ми писали, що ЗСУ використовують розумну бомбу AASM Hammer французького виробництва. Їх можна застосовувати навіть проти рухомих цілей.