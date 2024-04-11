Норвежский антидроновый комплекс на вооружении ВСУ: чем на фронте полезен CORTEX Typhon

Вооружение имеет боевой модуль, который хорошо проявил себя в условиях войны

Силы обороны борются с вражескими беспилотниками разными способами — их действие угнетают системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или сбивают средствами противовоздушной обороны (ПВО). Одним из эффективных способов борьбы с дронами являются комплексы CORTEX Typhon норвежского производства.

Норвегия пообещала передать их Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще в августе 2023 года, поставки профинансировала Великобритания. Об особенностях этого антидронового комплекса сообщает "Заборона".

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Что известно об антидроновом комплексе CORTEX Typhon

Основой этой системы является боевой модуль от Kongsberg, который используется во многих танках и бронированных машинах западного образца. Среди них американские танки Abrams и броневики Stryker (США), Patria (Финляндия), Piranha (Швейцария).

В CORTEX Typhon боевой модуль с пулеметом установлен на броневике Dingo. С этой бронированной машиной ВСУ умеют работать. Отметим, что пулемет может быть трех видов:

советский крупнокалиберный НСВ;

тяжелый M2 Browning;

легкий M240 или M249.

CORTEX Typhon славится точностью огня. Ее обеспечивают тепловизионные камеры, лазерные дальномеры и цифровая система управления огнем, автоматически вычисляющая погрешности.

Информационная боевая система обмена информацией CORTEX объединяет все детекторы и средства поражения. Это помогает наносить точный удар по дронам. Беспилотники уничтожаются прицельным огнем из пулемета, что делает использование CORTEX Typhon максимально простым. Стабилизированный прицел позволяет стрелку следить за целью даже во время огня.

Отметим, что ПВО Украины успешно борется с враждебными "шахедами". Во время массированной атаки на Украину 11 апреля было уничтожено 39 из 40 дронов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине разработали новое средство РЭБ — "Ай Петри". На создание потратили менее 5 месяцев.

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