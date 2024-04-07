Вместо города - руины: как сейчас выглядит Купянск, который постоянно бомбят (фото, видео)

Город сейчас похож на Лиман после деоккупации

Купянск Харьковской области является одним их городов, который российские захватчики регулярно и жестко обстреливают, в том числе, применяя и авиабомбы. Сейчас от прежнего Купянска уже практически ничего не осталось, враг старательно стирает его с лица земли день за днем.

Корреспондент Ян Доброносов побывал в Купянске и показал, как сейчас выглядит город. На кадрах видны последствия частых атак российских оккупантов.

"Купянск, это город, который находится в 40 км от врага. На самом деле город практически уничтожили. Напоминает Лиман после деоккупации. Единственное, что мотивирует, это наши люди. Которые уверены, что рано или поздно враг будет наказан", — говорит наш корреспондент.

В городе большое количество разрушенных жилых домов, учебных заведений, автомобилей, заводов, торговых центров и так далее.

Если пройти по городу, то едва ли не с каждой стороны будут окружать разрушенные здания и дома, превращенные в руины.

На разрушенном мосту в Купянске известный уличный мастер стрит-арта из Харькова Гамлет Зиньковский сделал надпись "Живі, контужені, щасливі", которую можно увидеть с неба.

Отметим, что по состоянию на конец 2023 года в Купянске проживало 5500 человек, из которых 236 – дети. До полномасштабного вторжения население города составляло 26 627 человек.

Также в Купянске корреспондент Ян Доброносов встретил храброго защитника Украины по имени Анатолий. Ранее он получил ранение под Бахмутом. Сейчас мужчина продолжает противостоять врагу на Харьковщине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте российские оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажный дом в Купянске. В результате возникли пожары.