Замість міста – руїни: як зараз виглядає Куп’янськ, який постійно бомблять (фото, відео)

Місто зараз схоже на Лиман після деокупації

Куп’янськ Харківської області є одним із міст, яке російські загарбники регулярно і жорстко обстрілюють, у тому числі, застосовуючи і авіабомби. Зараз від колишнього Куп’янська вже практично нічого не залишилося, ворог старанно стирає його з лиця землі день за днем.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у Куп’янську та показав, як зараз виглядає місто. На кадрах помітні наслідки частих атак російських окупантів.

"Куп’янськ, це місто, яке знаходиться за 40 км від ворога. Насправді місто практично знищили. Нагадує Лиман після деокупації . Єдине, що мотивує, це наші люди. Які впевнені, що рано чи пізно ворог буде покараний", — каже наш кореспондент.

У місті велика кількість зруйнованих житлових будинків, навчальних закладів, автомобілів, заводів, торгових центрів тощо.

Якщо пройти містом, то чи не з кожного боку оточуватимуть зруйновані будівлі та будинки, перетворені на руїни.

На зруйнованому мості в Куп’янську відомий вуличний майстер стріт-арту з Харкова Гамлет Зіньковський зробив напис "Живі, контужені, щасливі", який можна побачити з неба.

Зазначимо, що станом на кінець 2023 року у Куп’янську мешкало 5500 осіб, з яких 236 – діти. До повномасштабного вторгнення населення міста становило 26627 осіб.

Також у Куп’янську кореспондент Ян Доброносов зустрів хороброго захисника України імені Анатолія. Раніше він отримав поранення під Бахмутом. Наразі чоловік продовжує протистояти ворогові на Харківщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні російські окупанти скинули авіабомбу на багатоповерховий будинок у Куп’янську. Внаслідок цього виникли пожежі.