"Нет никаких рисков": в Молдове снова обнаружили обломки "Шахеда" (фото)

Это уже не первый подобный случай

В Молдове в очередной раз нашли обломки беспилотника типа "Шахед". В этот раз их заметили на юге страны в 500 метрах от границы с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдовы. Отмечается, что около 14:15 возле села Этулия Вулкашенского района обнаружили фрагменты беспилотника с надписью на крыле "Герань-2" (российская копия иранского "Шахеда").

Как отметили молдавские пограничники, зону обнаружения обломков оцепили. На место происшествия прибыли спецслужбы.

"В настоящее время обломки беспилотника анализируют специалисты. Они пока не выявили никаких рисков", – говорится в сообщении.

Этулия на карте

Напомним, во время ночной атаки на Украину 29 марта две российские ракеты залетели на территорию Молдовы. Замечены были воздушные цели в районе села Наславча.