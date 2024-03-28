В ВСУ назвали цель, ради которой Россия достала "Цирконы"

Первоочередная задача была не в масштабных разрушениях

Уже второй раз за текущий год россияне ударили по Киеву гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Последняя атака произошла 25 марта. В Сухопутных войсках рассказали, зачем российская армия била по Киеву именно этими ракетами и предположили, какова цель россиян в следующий раз.

Соответствующие заявления сделал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире 24 канала. Он подчеркнул, что применение "Цирконов" по Киеву совсем не случайно.

"Мы понимаем, что это такая пробная пропись пера Путинской ракетной системы… Не столько ставилась задача нанести разрушение этой ракетой, сколько стоял вопрос, сможет ли она обойти систему противовоздушной обороны в Киеве или вокруг Киева, насколько она способна быстро перемещаться, обманывать системы ПВО, те же радары", — сказал Тимочко.

Расчет был и на эффект неожиданности, добавил глава Совета резервистов и отметил, что российская армия пытается использовать все, что имеет на вооружении. Расчет на то, чтобы найти слабые места нашей противовоздушной обороны.

"Циркон" по своей себестоимости ничем не уступает "Кинжалу", подчеркнул Тимочко, его стоимость от 10 до 20 млн долларов за ракету. Применение этих ракет свидетельствует о том, что ресурсы, которые враг вкладывал в "Кинжалы", "Искандеры" и другие ракеты типа "Х", себя не оправдали. Украинская ПВО сбивает около 70% враждебных целей, а это достаточно высокий показатель.

"Если учитывать, что себестоимость того же "Кинжала" 10-11 млн долларов, то понимаем, что просто запускать по полмиллиарда долларов в воздух для того, чтобы это было сбито. Это даже для России нерентабельно", — заявил председатель Совета резервистов.

В Сухопутных войсках убеждены, что в следующий раз враг будет пытаться комбинировать "Искандеры", "Калибры" и "Цирконы". Пока ситуация выглядит так, что россияне будут использовать "Цирконы" по городам, где потенциально может не быть ПВО "Patriot", считает Тимочко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что у Украины есть оружие, которое гарантированно сбивает "Циркон". На это способны только две ЗРК, одна из которых точно находится на вооружении ВСУ.