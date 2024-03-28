У ЗСУ назвали ціль, заради якої Росія дістала "Циркони"

Першочергове завдання було не в масштабних руйнуваннях

Вже вдруге за поточний рік росіяни вдарили по Києву гіперзвуковими ракетами "Циркон". Остання атака сталася 25 березня. В Сухопутних військах розповіли, навіщо російська армія била по Києву саме цими ракетами та припустили, якою буде ціль росіян наступного разу.

Відповідні заяви зробив голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в етері 24 Каналу. Він підкреслив, що застосування "Цирконів" по Києву зовсім не випадкове.

"Ми розуміємо, що це такий пробний пропис пера Путінської ракетної системи… Не стільки ставилося завдання нанести руйнування цією ракетою, скільки стояло питання, чи зможе вона обійти системи протиповітряної оборони в Києві чи навколо Києва, наскільки вона спроможна швидко переміщатися, обманювати системи ППО, ті ж самі радари", — мовив Тимочко.

Розрахунок був і на ефект несподіванки, додав очільник Ради резервістів та зауважив, що нині російська армія намагається використати все, що має на озброєнні. Розрахунок на те, щоб знайти слабкі місця нашої протиповітряної оборони.

"Циркон" по своїй собівартості нічим не поступається "Кинджалу", підкреслив Тимочко, його вартість від 10 до 20 млн доларів за ракету. Застосування цих ракет свідчить про те, що ресурси, які ворог вкладав у "Кинджали", "Іскандери" та інші ракети типу "Х" себе не виправдали. Українська ППО збиває близько 70% ворожих цілей, а це досить високий показник.

"Якщо враховувати, що собівартість того самого "Кинджала" 10-11 млн доларів, то розуміємо, що просто запускати по пів мільярда доларів у повітря для того, щоб було це збито. Це навіть для Росії нерентабельно", — заявив голова Ради резервістів.

У Сухопутних військах переконані, наступного разу ворог намагатиметься комбінувати "Іскандери", "Калібри" та "Циркони". Наразі ситуацію виглядає так, що росіяни будуть використовувати "Циркони" по містах, де потенційно може не бути ППО Patriot, вважає Тимочко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна має зброю, яка гарантовано збиває "Циркон". На це здатні лише дві ЗРК, одна з яких точно є на озброєнні ЗСУ.