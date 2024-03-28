Жители Харькова слышали взрывы: что известно на данный момент

Причина взрывов в Харькове или в его пригороде выясняется

В Харьковской области, которая находится под регулярными обстрелами, снова прозвучали взрывы. Армия России могла ударить по региону ракетами.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Информации о пострадавших или повреждениях на данный момент нет.

Взрывы раздались около 15:00. Незадолго до этого в Харьковской области объявили воздушную тревогу, а также появились сообщения о том, что в сторону Чугуева и Великого Бурлука летят КАБы. Следом за авиабомбами россияне выпустили ракету, но какую именно, пока что неизвестно. Где именно прозвучал взрыв — в городе или в области, непонятно.

"В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города", — пишут в местных Telegram-каналах.

Ни мэр Харькова Игорь Терехов, ни глава Харьковской ОВА Олег Синегубов пока никак не прокомментировали взрывы. Также пока неизвестно, был ли это "прилет" или силы ПВО смогли уничтожить вражескую цель.

При этом опасность в Харьковской области все еще сохраняется — в регионе продолжает действовать воздушная тревога.

Напомним, что из-за атаки 22 марта в Харькове был полностью обесточен. Сейчас графики отключения света действуют в 17 населенных пунктах в трех районах области. Энергетики делают все, чтобы отремонтировать энергообъекты, а местные власти планируют сократить отключения света до 2 часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему Россия усилила обстрелы Харькова. У оккупантов есть всего две задачи, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.