Мешканці Харкова чули вибухи: що відомо зараз

Причина вибухів у Харкові чи його передмісті з’ясовується

У Харківській області, яка перебуває під регулярними обстрілами, знову пролунали вибухи. Армія Росії могла вдарити по регіону ракетами.

Про це повідомляють моніторингові канали. Інформації про постраждалих чи пошкодження на даний момент немає.

Вибухи пролунали близько 15:00. Незадовго до цього на Харківщині оголосили повітряну тривогу, а також з’явилися повідомлення про те, що у бік Чугуєва та Великого Бурлука летять КАБи. Слідом за авіабомбами росіяни випустили ракету, але яку саме поки що невідомо. Де саме пролунав вибух — у місті чи області, незрозуміло.

"У Харкові чути вибухи, ймовірно, за межами міста", — пишуть у місцевих Telegram-каналах.

Ні мер Харкова Ігор Терехов, ні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поки що ніяк не прокоментували вибухи. Також поки невідомо, чи це був "приліт", чи сили ППО змогли знищити ворожу мету.

При цьому небезпека на Харківщині все ще зберігається — у регіоні продовжує діяти повітряна тривога.

Нагадаємо, що через атаку 22 березня в Харкові було повністю знеструмлено. Наразі графіки відключення світла діють у 17 населених пунктах у трьох районах області. Енергетики роблять все, щоб відремонтувати енергооб’єкти, а місцева влада планує скоротити відключення світла до 2 годин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому Росія посилила обстріл Харкова. Окупанти мають лише два завдання, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.