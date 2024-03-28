В Украине масштабная воздушная тревога: что известно

Украинцев призывают не игнорировать сигнал сирены

По всей Украине в 12:10 объявлена воздушная тревога. Взлетел МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

Об этом сообщают Воздушные силы. МиГ-31К является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

12:24 Мониторинговые каналы сообщают о ракете на Днепр. Смена курса на Кривой Рог.

12:17 Взлетел второй МиГ-31К. Также объявлена баллистическая угроза с севера, пишет журналист Андрей Смолий.

12:10 По всей стране объявлена воздушная тревога. В воздухе один борт МиГ-31К.

Тревога во всех областях Украины

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