В Україні була масштабна тривога: росіяни "грались" РЕБ
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Зафіксовано багато фальш-цілей
По всій Україні о 12:10 оголошено повітряну тривогу. Злетів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області.
Про це повідомляють Повітряні сили. МіГ-31К є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".
13:12 Повітряні сили України офіційно оголосили відбій загрози по областях.
13:06 Міг-31К пішов на посадку. Почалися відбої повітряної тривоги.
13:03 Ціль на Київщину з Чернігівщини. Попередньо, балістика.
12:58 Повітряний простір чистий від ворожих цілей.
12:56 Моніторингові канали повідомляють про цілі на Київщину та Чернігівщину. Зникли, це була робота РЕБ.
12:54 Чисто, але залишається небезпека з півночі.
12:50 Ракета у напрямку Києва. Припинила своє існування у межах області. Була ціль на Вінницю, проте вона швидко зникла з радарів.
12:49 Ракета летить у напрямку Чернігівської області. Можливо, робота ворожої РЕБ.
12:48 Моніторингові канали повідомляють, що у бік Дніпра летить ворожий дрон. Попередньо це безпілотник-розвідник.
12:28 Ракета припинила своє існування. Інших цілей на території України немає, але тривога триває. Є загроза балістики для півночі та центру.
12:26 Alerts пише про загрозу для Павлограда. Моніторингові канали повідомляють про можливу роботу ворожої РЕБ.
12:24 Моніторингові канали повідомляють про ракету на Дніпро. Зміна курсу на Кривий Ріг.
12:17 Злетів другий МіГ-31К. Також оголошено балістичну загрозу з півночі, пише журналіст Андрій Смолій.
12:10 По всій країні оголошена повітряна тривога. У повітрі один борт МіГ-31К.
Для довідки: ракети "Кинджал" небезпечні через величезну швидкість — у 10 разів швидше, ніж звук. Вони маневрові, що ускладнює роботу ППО. Носіями ракет цього типу є МіГ-31К, Ту-22М та Ту-160.
Раніше "Телеграф" повідомляв, чому Росія посилила обстріл Харкова. Окупанти мають дві головні цілі.