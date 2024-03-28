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В Україні була масштабна тривога: росіяни "грались" РЕБ

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Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Українців закликали не ігнорувати сигнал сирени
Українців закликали не ігнорувати сигнал сирени. Фото Колаж "Телеграфу"

Зафіксовано багато фальш-цілей

По всій Україні о 12:10 оголошено повітряну тривогу. Злетів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області.

Про це повідомляють Повітряні сили. МіГ-31К є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".

13:12 Повітряні сили України офіційно оголосили відбій загрози по областях.

13:06 Міг-31К пішов на посадку. Почалися відбої повітряної тривоги.

13:03 Ціль на Київщину з Чернігівщини. Попередньо, балістика.

12:58 Повітряний простір чистий від ворожих цілей.

12:56 Моніторингові канали повідомляють про цілі на Київщину та Чернігівщину. Зникли, це була робота РЕБ.

12:54 Чисто, але залишається небезпека з півночі.

12:50 Ракета у напрямку Києва. Припинила своє існування у межах області. Була ціль на Вінницю, проте вона швидко зникла з радарів.

12:49 Ракета летить у напрямку Чернігівської області. Можливо, робота ворожої РЕБ.

12:48 Моніторингові канали повідомляють, що у бік Дніпра летить ворожий дрон. Попередньо це безпілотник-розвідник.

12:28 Ракета припинила своє існування. Інших цілей на території України немає, але тривога триває. Є загроза балістики для півночі та центру.

12:26 Alerts пише про загрозу для Павлограда. Моніторингові канали повідомляють про можливу роботу ворожої РЕБ.

Карта України, повітряна тривога вдень 28 березня
Тривога у всіх областях України

12:24 Моніторингові канали повідомляють про ракету на Дніпро. Зміна курсу на Кривий Ріг.

12:17 Злетів другий МіГ-31К. Також оголошено балістичну загрозу з півночі, пише журналіст Андрій Смолій.

12:10 По всій країні оголошена повітряна тривога. У повітрі один борт МіГ-31К.

Для довідки: ракети "Кинджал" небезпечні через величезну швидкість — у 10 разів швидше, ніж звук. Вони маневрові, що ускладнює роботу ППО. Носіями ракет цього типу є МіГ-31К, Ту-22М та Ту-160.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому Росія посилила обстріл Харкова. Окупанти мають дві головні цілі.

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#Повітряна тривога