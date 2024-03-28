В Одессе прогремело несколько взрывов, тревогу включили после: что известно (обновлено)

Враг направил управляемую авиационную ракету из самолета тактической авиации

В четверг, 28 марта, в Одессе раздался взрыв. Воздушная тревога была объявлена сразу, но первые громкие звуки были слышны до неё.

Об этом сообщает "Суспільне Одеса". Мэр города Геннадий Труханов также известил о воздушной тревоге.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе объявлена воздушная тревога", — написал он.

А в Воздушных силах уже после первого взрыва известили, что ракета летит на Одесскую область. Подробностей пока нет.

Тревога объявлена в Одесской, Херсонской, Николаевской областях.

Воздушная тревога 28.03.2024

Отбой тревоги в Одесской области был около 8:29.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что армия РФ нанесла ракетные удары по Одесской области. Предварительно – без пострадавших.

"Информация будет дополняться", — написал он.

В Силах обороны Юга сообщили, что с утра из акватории Черного моря по Одесщине враг направил управляемую авиационную ракету с самолета тактической авиации. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем.

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