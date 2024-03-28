В Одесі прогриміло кілька вибухів, тривогу увімкнули опісля: що відомо

У четвер, 28 березня, в Одесі пролунав вибух. Повітряну тривогу оголосили відразу, але перші гучні звуки було чутно до неї.

Про це повідомляє "Суспільне Одеса". Мер міста Геннадій Труханов також сповістив про повітряну тривогу.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! У місті оголошено повітряну тривогу", — написав він.

А в Повітряних силах вже після першого вибуху сповістили, що ракета летить на Одещину. Подробиць поки немає.

Тривогу оголошено в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях.

Повітряна тривога 28.03.2024

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