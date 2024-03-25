"Царь" стал сантехником: генерал объяснил цель Путина обвинить Украину в теракте в Москве

Кремль пытается нас сломить, в том числе – путем компрометации Украины для прекращения нам помощи со стороны Запада

Топ-событиями последнего времени, способными повлиять на ход российско-украинской войны, стали теракт в подмосковном Crocus City Hall, который Кремль пытается увязать с Украиной, странные сигналы со стороны США, в том числе с просьбами не атаковать территорию РФ, а также обнадеживающие – от прозревающей Европы. Цепь этих событий проанализировал для "Телеграфа" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"С учетом событий глобальных и региональных, теракт в Crocus City Hall полностью укладывается в цепь мер, которые осуществляет Кремль. И в направлении уничтожения Украины с уничтожением государственности и так далее, – считает Василий Богдан. – Переназначенный царь становится каким-то сантехником. Заявил о некой "санитарной зоне" в районе российско-украинской границы, потом о том, что участники бойни в "Крокусе" якобы рвались к некому "окну" с украинской стороны. Суть не меняется. Желание обвинить Украину во всех грехах – и уничтожить".

Эта цель, акцентирует генерал, поставлена Путиным давно. И он пытается реализовывать ее последовательно, в том числе путем широкомасштабной агрессии.

"Но всё пошло не так, как думал Кремль. Несмотря на огромные потери, мы держимся, даем достойный отпор. Сейчас, по словам главкома генерала Сырского, более-менее стабилизировалась обстановка на фронте", – отмечает эксперт.

Но Кремль, продолжает он, не перестает пытаться нас сломить. В том числе – путем компрометации Украины, с целью прекращения нам помощи со стороны Запада. Именно об этом были первые заявления после теракта в "Крокусе". Российские официальные лица явно намекали на "украинский след".

В ракурсе российских информационных операций ветеран внешней разведки призывает рассматривать и недавнюю статью британской Financial Times о том, что американские власти якобы призвали Украину прекратить атаки дронов на российские НПЗ. Мол, это приводит к росту цены нефти в мире.

"С моей точки зрения – это абсолютно заказной материал, подтверждающий, что Россия широкомасштабно действует на всех фронтах. И милитарном, и политико-дипломатическом, и медийном – против Украины. Похоже, что Financial Times, которая испытывает финансовые сложности, готова размещать любые публикации (со ссылкой на анонимные источники). Ну, а что неизвестные беспилотники продолжают атаковать российские НПЗ, подтверждает – никаких запретов на подобные действия нет", – считает Василий Богдан.

Василий Богдан признался, что его разочаровали республиканцы, значительная часть которых пошла на поводу у Трампа.

"Неадекватное поведение на фоне того, что переживает наша страна. Но Трамп и его окружение предпочитают думать о личных бизнесовых и политических интересах. Которые в значительной мере пересекаются с интересами Путина. Ему выгодно то, что сейчас происходит в Штатах, во многом стараниями республиканцев", – считает генерал.

В то же время, акцентирует он, в последнее время мы видим позитивные сигналы со стороны США касательно голосования за важнейший для нас закон – в апреле.

То же самое, отмечает эксперт, можно сказать о Европе, которая усиливает милитарную, финансово-экономическую, политико-дипломатическую и гуманитарную поддержку Украины.

"Это засвидетельствовали и 20-й "Рамштайн", и приезд в Киев советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, и позитивные для нас заявления со стороны руководства ЕС, НАТО, ряда стран Глобального Юга. Есть надежда, – считает ветеран внешней разведки, – что в Европе и США выйдут на тот уровень партнерских отношений с Украиной, который обеспечит нашей стране нужный уровень высокотехнологичного вооружения, соответствующее финансирование (на военные и бюджетные нужды). Что отбросит все попытки Кремля повернуть ситуацию к псевдомирным переговорам в расчете оставить за собой оккупированные территории, создавая условия для дальнейшей экспансии".