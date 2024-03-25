"Цар" став сантехніком: генерал пояснив мету Путіна звинуватити Україну у теракті в Москві

Кремль намагається нас зломити, зокрема - шляхом компрометації України для припинення нам допомоги з боку Заходу

Головними подіями останнього часу, здатними вплинути на перебіг російсько-української війни, стали теракт у підмосковному Crocus City Hall, який Кремль намагається пов’язати з Україною, дивні сигнали з боку США, зокрема з проханнями не атакувати територію РФ, а також обнадійливі — від Європи, що прозріває. Ланцюг цих подій проаналізував для "Телеграфа" ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

"З урахуванням глобальних і регіональних подій, теракт у Crocus City Hall повністю укладається в ланцюг заходів, які здійснює Кремль. І в напрямку знищення України зі знищенням державності тощо, – вважає Василь Богдан. – Перепризначений цар стає якимось сантехніком. Заявив про якусь "санітарну зону" в районі російсько-українського кордону, потім про те, що учасники бійні в "Крокусі" нібито рвалися до якогось "вікна" з українського боку. Суть не змінюється. Бажання звинуватити Україну у всіх гріхах – і знищити".

Ця мета, наголошує генерал, поставлена Путіним давно. І він намагається реалізовувати її послідовно, зокрема шляхом широкомасштабної агресії.

"Але все пішло не так, як думав Кремль. Попри величезні втрати, ми тримаємося, даємо гідну відсіч. Зараз, за словами головкома генерала Сирського, більш-менш стабілізувалася ситуація на фронті", — зазначає експерт.

Але Кремль, продовжує він, не перестає намагатися зламати нас. Зокрема, шляхом компрометації України з метою припинення нам допомоги з боку Заходу. Саме про це були перші заяви після теракту у "Крокусі". Російські офіційні особи явно натякали на "український слід".

У ракурсі російських інформаційних операцій ветеран зовнішньої розвідки закликає розглядати і нещодавню статтю британської Financial Times про те, що американська влада нібито закликала Україну припинити атаки дронів на російські НПЗ. Мовляв, це призводить до зростання ціни нафти у світі.

"На мій погляд – це абсолютно замовний матеріал, який підтверджує, що Росія широкомасштабно діє на всіх фронтах. І мілітарному, і політико-дипломатичному, і медійному – проти України. Схоже, що Financial Times, яка зазнає фінансових труднощів, готова розміщувати будь-які публікації (з посиланням на анонімні джерела.) Ну а те, що невідомі безпілотники продовжують атакувати російські НПЗ, підтверджує – жодних заборон на подібні дії немає”, – вважає Василь Богдан.

Василь Богдан зізнався, що його розчарували республіканці, значна частина яких пішла на поводі у Трампа.

"Неадекватна поведінка на тлі того, що переживає наша країна. Але Трамп та його оточення вважають за краще думати про особисті бізнесові та політичні інтереси. Які значною мірою перетинаються з інтересами Путіна. Йому вигідно те, що зараз відбувається у Штатах, багато в чому стараннями республіканців", — вважає генерал.

Водночас, наголошує він, останнім часом ми бачимо позитивні сигнали з боку США щодо голосування за найважливіший для нас закон – у квітні.

Те саме, зазначає експерт, можна сказати про Європу, яка посилює мілітарну, фінансово-економічну, політико-дипломатичну та гуманітарну підтримку України.

"Це засвідчили і 20-й "Рамштайн", і приїзд до Києва радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, і позитивні для нас заяви з боку керівництва ЄС, НАТО, низки країн Глобального Півдня. Є надія, – вважає ветеран зовнішньої розвідки, – що в Європі та США вийдуть на той рівень партнерських відносин з Україною, який забезпечить нашій країні потрібний рівень високотехнологічного озброєння, відповідне фінансування (на військові та бюджетні потреби). Що відкине всі спроби Кремля повернути ситуацію до псевдомирних переговорів, сподіваючись залишити за собою окуповані території, створюючи умови для подальшої експансії".