Тактика террористов: Россия ударила в Харькове по прибывшим на место прилета спасателям (фото)

Россия подтверждает репутацию страны-террористки

В ночь на субботу, 23 марта, россияне ударили беспилотниками по Харькову, который накануне атаковали ракетами. В ходе обстрела пострадали спасатель и полицейский, а также повреждены машины ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, в полночь в результате вражеского удара БПЛА по городу начался пожар в трехэтажного здании, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. На место прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции. Во время их работы на месте прилета, россияне нанесли повторный удар. Пострадали спасатель и полицейский. Кроме того, повреждения получили два автомобиля ГСЧС.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне "шахедами" ударили по Харькову в 00:10 23 марта. Пострадало коммунальное учреждение, там загорелась крыша и помещение на третьем этаже. В ходе повторного обстрела пострадал 19-летний парень из рядом расположенного частного дома.

В полиции области уточнили, что под удар беспилотниками попал Основянский район Харькова. Всего пострадали четыре человека.

"23 марта около 00:15 БПЛА "Shahed" атаковали Основенский район Харькова. Ранены четыре человека, среди которых двое гражданских граждан, полицейский-криминалист и спасатель. Разрушены и повреждены здания детского санатория, три частных дома, служебные автомобили", — сказано в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", в результате массированной атаки России по Украине ночью и утром 22 марта, Харьков был полностью обесточен. По объектам энергетики города было выпущено больше 20 ракет.