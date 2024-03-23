Тактика терористів: Росія вдарила в Харкові по рятувальникам, які прибули на місце прильоту (фото)

Росія підтверджує репутацію країни-терористки

У ніч проти суботи, 23 березня, росіяни вдарили безпілотниками по Харкову, який напередодні атакували ракетами. В ході обстрілу постраждали рятувальник та поліцейський, а також пошкоджено машини ДСНС.

Як повідомили у ДСНС, опівночі внаслідок ворожого удару БПЛА по місту розпочалася пожежа у триповерховій будівлі, вогонь охопив площу 150 квадратних метрів. На місце прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції. Під час їхньої роботи на місці прильоту росіяни завдали повторного удару. Постраждали рятувальник та поліцейський. Крім того, пошкодження отримали два автомобілі ДСНС.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, росіяни "шахедами" вдарили по Харкову о 00:10 23 березня. Постраждала комунальна установа, там спалахнув дах та приміщення на третьому поверсі. У ході повторного обстрілу постраждав 19-річний хлопець із поряд розташованого приватного будинку.

У поліції області уточнили, що під удар безпілотниками потрапив Основ’янський район Харкова. Загалом постраждали чотири особи.

"23 березня близько 00:15 БПЛА "Shahed" атакували Основ’янський район Харкова. Поранено чотирьох людей, серед яких двоє громадянських громадян, поліцейський-криміналіст і рятувальник. Зруйновано та пошкоджено будівлі дитячого санаторію, три приватні будинки, службові автомобілі", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок масованої атаки Росії по Україні вночі та вранці 22 березня, Харків був повністю знеструмлений. По об’єктах енергетики міста було випущено понад 20 ракет.