"Морской король": что известно о вертолете Sea King Mk41, которые Украина получит от Германии
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Воздушные силы уже имеют 3 таких вертолета на вооружении
В конце января, на заседании "Рамштайна-18", Германия заявила о передаче Украине 6 вертолетов Sea King. Министр обороны страны Борис Писториус акцентировал, что речь идет о поисково-спасательных версиях многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 (с увеличенной кабиной и запасами топлива).
Вертолеты Sea King – это американская разработка авторства конструкторского бюро выдающегося киевлянина Игоря Сикорского. "Морской король" вертолет-амфибия с 2 двигателями.
Его основными задачами является охота за вражескими подлодками и выполнение поисково-спасательных операций на воде.
Sea King Mk41 – это более старая, но надежная машина. На службе у военных вертолет уже более 50 лет, и за это время оправдал свое название "Морской король".
Вертолет-амфибию Mk41 построила в Великобритании компания Westland Helicopters по лицензии, которую предоставила компания Сикорского. Главной особенностью является британский двигатель, ведь в британских версиях стоят двигатели Rolls-Royce, американцы используют изделия General Electric.
Основные характеристики Sea King Mk4:
- экипаж – 2 – 4 человека;
- длина – 17,02 метра;
- высота – 5,13 метра;
- вес (нетто) – 6373 килограмма;
- вес (брутто) – 9525 килограммов;
- крейсерская скорость – 207 километров в час;
- дальность – 1 230 километров;
- силовая установка – 2 турбинных двигателя Rolls-Royce H.1400-2 Gnome, по 1 240 кВт.
Заметим, что в распоряжении Воздушных сил уже есть три Sea King, переданные Великобританией.
Ранее "Телеграф" писал, что россияне обвиняют Украину в обстреле из РСЗО "Вампир". В чем особенность этой техники.