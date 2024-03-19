"Морской король": что известно о вертолете Sea King Mk41, которые Украина получит от Германии

Воздушные силы уже имеют 3 таких вертолета на вооружении

В конце января, на заседании "Рамштайна-18", Германия заявила о передаче Украине 6 вертолетов Sea King. Министр обороны страны Борис Писториус акцентировал, что речь идет о поисково-спасательных версиях многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 (с увеличенной кабиной и запасами топлива).

Вертолеты Sea King – это американская разработка авторства конструкторского бюро выдающегося киевлянина Игоря Сикорского. "Морской король" вертолет-амфибия с 2 двигателями.

Его основными задачами является охота за вражескими подлодками и выполнение поисково-спасательных операций на воде.

Sea King Mk41 – это более старая, но надежная машина. На службе у военных вертолет уже более 50 лет, и за это время оправдал свое название "Морской король".

Вертолет-амфибию Mk41 построила в Великобритании компания Westland Helicopters по лицензии, которую предоставила компания Сикорского. Главной особенностью является британский двигатель, ведь в британских версиях стоят двигатели Rolls-Royce, американцы используют изделия General Electric.

Основные характеристики Sea King Mk4:

экипаж – 2 – 4 человека;

длина – 17,02 метра;

высота – 5,13 метра;

вес (нетто) – 6373 килограмма;

вес (брутто) – 9525 килограммов;

крейсерская скорость – 207 километров в час;

дальность – 1 230 километров;

силовая установка – 2 турбинных двигателя Rolls-Royce H.1400-2 Gnome, по 1 240 кВт.

Заметим, что в распоряжении Воздушных сил уже есть три Sea King, переданные Великобританией.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне обвиняют Украину в обстреле из РСЗО "Вампир". В чем особенность этой техники.