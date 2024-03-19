"Морський король": що відомо про гелікоптер Sea King Mk41, які Україна отримає від Німеччини
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Повітряні сили вже мають 3 таких гелікоптери на озброєнні
Наприкінці січня, на засіданні "Рамштайну-18", Німеччина заявила про передачу Україні 6 вертольотів Sea King. Міністр оборони країни Боріс Пісторіус акцентував, що мова ведеться про пошуково-рятувальні версії багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 (зі збільшеною кабіною та запасами палива).
Гелікоптери Sea King – це американська розробка авторства конструкторського бюро видатного киянина Ігоря Сікорського. "Морський король" гелікоптер-амфібія з 2 двигунами.
Його основними задачами є полювання за ворожими підводними човнами та виконання пошуково-рятувальних операцій на воді.
Sea King Mk41 – це більш стара, проте надійна машина. На службі у військових гелікоптер вже понад 50 років, і за цей час виправдав свою назву "Морський король".
Гелікоптер-амфібію Mk41 будувала у Великій Британії компанія Westland Helicopters за ліцензією, яку надала компанія Сікорського. Головною особливістю є британський двигун, адже британських версіях стоять двигуни Rolls-Royce, американці використовують вироби General Electric.
Основні характеристики Sea King Mk4:
- екіпаж – 2 – 4 людини;
- довжина – 17,02 метра;
- висота – 5,13 метра;
- вага (нетто) – 6 373 кілограми;
- вага (брутто) – 9 525 кілограмів;
- крейсерська швидкість – 207 кілометрів на годину;
- дальність – 1 230 кілометрів;
- силова установка – 2 турбінних двигуни Rolls-Royce H.1400-2 Gnome, по 1 240 кВт.
Зауважимо, що у розпорядженні Повітряних сил вже є три Sea King, передані Великою Британією.
Раніше "Телеграф" писав, що росіяни звинувачують Україну в обстрілі з РСЗВ "Вампір". У чому особливість цієї техніки.