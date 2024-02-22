Україна отримає від Швеції не тільки нові БМП, а й катери CB90: що це за техніка (відео)

Такі катери можна використовувати на мілководді біля берегів та у річках

У Швеції оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Серед іншої техніки та озброєння, до нього увійдуть вже знані бойові машини піхоти CV90 та 10 швидкохідних бойових катерів CB90.

Десантно-штурмові катери CB90 (Stridsbåt 90H) були в розроблені в Швеції на початку 90-х. Повна назва розшифровується як Combat Boat 90 Half що означає, що він був прийнятий на озброєння у 1990 році, а також те що він може розгортати половину взводу десантної піхоти — 18 десантників у повних обладунках.

Цей човен відрізняється своєю спритністю та швидкістю, може виконувати різкі розвороти на високій швидкості, регулювати кут нахилу та крену під час руху. Він має достатньо невелику вагу та малу осадку. Завдяки цьому він може ефективно працювати на швидкості до 74 км/год (40 вузлів) у прибережних водах. Використовується в арміях та нацгвардії багатьох країн світу.

Першочергове призначення катера CB90 — розвідка та швидке транспортування військ і техніки, але також може бути використаний в бою. На ньому також можна транспортувати 3 тони зброї чи іншого обладнання, як альтернатива завантаження 18 людей. Найімовірніше, що Україна отримує базову версію катера, яка пройшла продовження терміну служби і деяке оновлення механізмів. Існує також версія HS для міжнародних операцій, де "S" означає "Захист". Таких човнів тільки 27 і вони мають додатковий захист від осколків і хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї.

Катер 90H має алюмінієвий корпус і здвоєні водометні двигуни. Найімовірніший перелік озброєння — три великокаліберних кулемети, також може включати гранатомети та направляючі для скидання мін і бомб-грузил.

Раніше "Телеграф" розповідав про отримання від Канади особливих дронів. Вони мають штучний інтелект та можуть самі розпізнавати ворожу техніку. Загальна сума на яку передадуть дрони — 70 млн доларів.