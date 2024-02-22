Украина получит от Швеции не только новые БМП, но и катера CB90: что это за техника (видео)

Такие катера можно использовать на мелководье у берегов и в реках

В Швеции объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди прочей техники и вооружения в него войдут уже известные боевые машины пехоты CV90 и 10 быстроходных боевых катеров CB90.

Десантно-штурмовые катера CB90 (Stridsbåt 90H) были разработаны в Швеции в начале 90-х. Полное название расшифровывается как Combat Boat 90 Half, что означает, что он был принят на вооружение в 1990 году, а также то, что он может разворачивать половину взвода десантной пехоты — 18 десантников в полном обмундировании.

Эта лодка отличается своей ловкостью и скоростью, может выполнять резкие развороты на высокой скорости, регулировать угол наклона и крена во время движения. Он имеет достаточно небольшой вес и небольшую осадку. Благодаря этому он может эффективно работать на скорости до 74 км/ч (40 узлов) в прибрежных водах. Используется в армиях и нацгвардиях многих стран мира.

Первоочередное назначение катера CB90 — разведка и быстрая транспортировка войск и техники, но также может быть использована в бою. На нем также можно транспортировать 3 тонны оружия или другого оборудования, как альтернатива загрузке 18 человек. Скорее всего, Украина получает базовую версию катера, которая прошла продление срока службы и некоторое обновление механизмов. Существует также версия HS для международных операций, где "S" означает "Защиту". Таких лодок только 27 и они имеют дополнительную защиту от осколков и химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.

Катер 90H имеет алюминиевый корпус и сдвоенные водометные двигатели. Самый вероятный перечень вооружения — три крупнокалиберных пулемета, также может включать гранатометы и направляющие для сброса мин и бомб-грузил.

Ранее "Телеграф" рассказывал о получении от Канады особых дронов. Они обладают искусственным интеллектом и могут сами распознавать вражескую технику. Общая сумма на которую передадут дроны – 70 млн долларов.