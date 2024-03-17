"Какого черта творит Путин?": топ-гость Украины был вынужден изменить планы из-за информации разведки

Действия Путина возмутили британца

После российского террористического удара по Одессе, который произошел рядом с кортежем Зеленского и премьера Греции, уровень угрозы безопасности министра обороны Великобритании Гранта Шаппса был повышен со значительного до критического. Из-за этого, когда британской разведке стало известно о том, что РФ узнала о его грядущей поездке, глава оборонного ведомства изменил программу в Украине и отменил визит в Одессу.

Об этом пишет The Guardian. По данным издания, это произошло, когда Шаппс вместе с небольшой группой британских официальных лиц ночным поездом из Польши прибыл в Киев 7 марта для переговоров с Зеленским и членами правительства Украины.

"Путин показал себя безрассудным, безжалостным и опрометчивым. Он вплотную приблизился к убийству двух западных лидеров, неважно, было ли это намеренно или случайно. Что, к черту, он творит, и какого черта Запад позволяет ему делать такие вещи?", — заявил Шаппс после поездки.

Сообщается, что это была его вторая поездка в Украину в должности министра обороны и третья с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, ранее мы писали о том, что российская ракета, которой враг ударил по Одессе днем 6 марта, взорвалась всего в 500 метрах от президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.