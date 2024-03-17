"Якого біса творить Путін?": топ-гість України був змушений змінити плани через інформацію розвідки

Дії Путіна обурили британця

Після російського терористичного удару по Одесі, який стався поряд із кортежем Зеленського та прем’єра Греції, рівень загрози безпеці міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса був підвищений зі значного до критичного. Через це, коли британській розвідці стало відомо про те, що РФ дізналася про його майбутню поїздку, глава оборонного відомства змінив програму в Україні та скасував візит до Одеси.

Про це пише The Guardian. За даними видання, це сталося, коли Шаппс разом із невеликою групою британських офіційних осіб нічним поїздом із Польщі прибув до Києва 7 березня для переговорів із Зеленським та членами уряду України.

"Путін показав себе безрозсудним, безжальним і необачним. Він наблизився до вбивства двох західних лідерів, неважливо, чи було це навмисно чи випадково. Що, до біса, він творить, і якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?", — заявив Шаппс після подорожі.

Повідомляється, що це була його друга поїздка до України на посаді міністра оборони та третя з початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська ракета, якою ворог вдарив по Одесі вдень 6 березня, вибухнула лише за 500 метрів від президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.