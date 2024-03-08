"Приїхав, щоб бити на сполох": Міністр оборони Британії зробив відеозвернення з Києва

Грант Шаппс оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для ЗСУ

Глава Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс записав відео із центру Києва. У своєму зверненні він закликав світ підтримати Україну заради її перемоги у загарбницькій війні, яку проти неї веде Росія.

Ролик британський урядовець опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter). За його словами, Сполучене Королівство зробило більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки Україні.

"Я в Києві, щоб бити на сполох, адже що б це означало, якби ми дозволили диктатору на кшталт Путіна захопити демократичну країну? Що б ви сказали про наші цінності свободи та демократії?" – зазначив Шаппс.

Він підкреслив, що кожна нація має зробити те саме і забезпечити перемогу свободи над тиранією.

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони Великобританії прибув із візитом в Україну та провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Там він оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для ЗСУ. За словами британського міністра оборони, переважно Лондон має намір поставити так звані FPV-дрони з виглядом від першої особи. Такі БПЛА успішно використовуються українськими військовими для ураження цілей на фронті. Крім того, серед переданого озброєння буде близько тисячі дронів-камікадзе, а також розвідувальні та морські дрони.

Раніше "Телеграф" писав, що у Франції та Німеччині зробили нові заяви щодо допомоги Україні у війні.