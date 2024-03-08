"Приехал, чтобы бить тревогу": Министр обороны Британии сделал видеообращение из Киева

Грант Шаппс объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для ВСУ

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс записал видео из центра Киева. В своем обращении он призвал мир поддержать Украину ради ее победы в захватнической войне, которую против нее ведет Россия.

Ролик британский чиновник опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший в Twitter). По его словам, Соединенное Королевство сделало больше, чем когда-либо, предоставляя самый большой на сегодня пакет военной поддержки Украине.

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу, ведь что бы это означало, если бы мы позволили диктатору вроде Путина захватить демократическую страну? Что бы вы сказали о наших ценностях свободы и демократии?" – отметил Шаппс.

Он подчеркнул, что каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией.

Напомним, что накануне министр обороны Великобритании прибыл с визитом в Украину и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Там он объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для ВСУ. По словам британского министра обороны, в основном Лондон намерен поставить так называемые FPV-дроны с видом от первого лица. Такие БПЛА успешно используются украинскими военными для поражения целей на фронте. Кроме того, среди переданного вооружения будет около тысячи дронов-камикадзе, а также разведывательные и морские дроны.

Ранее "Телеграф" писал, что во Франции и Германии сделали новые заявления относительно помощи Украине в войне.