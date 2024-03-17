Россияне уже имеют опыт успешной реализации ИПСО, рассчитанных на гражданское население

Российские террористы в попытках разжечь внутреннее недовольство в Украине используют для этого родственников украинских военнопленных. Россияне активно терроризируют их телефонными звонками, а во время разговоров всячески продвигают очень знакомый нарратив – мол, Россия готова вернуть пленных, однако украинское правительство якобы препятствует этому.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 16 марта. Аналитики предполагают, что россияне реализуют свои усилия в рамках дезинформационно-дестабилизационной операции против Украины под названием "Майдан-3".

Институт приводит заявление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, который 16 марта заявил о многочисленных случаях "телефонного террора" родственников пленников со стороны россиян. Российские террористы пытаются склонить людей к протестам, заявляя, что Украина якобы отказывается обменивать пленных. Лубинец отметил, что это ложь – Украина никогда не прекращала обмены пленными.

Аналитики предполагают, что таким образом российские террористы пытаются реализовать очередную ИПСО и разжечь вражду между населением и военно-политическим руководством Украины. Россия имеет опыт удачного использования таких операций, включая кампанию по отправке сообщений гражданским лицам через мобильную связь с призывами к протестам.

27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что кафиры реализуют против Украины дестабилизационный план, который был назван "Майдан-3". То есть, стоит ожидать, что в ближайшие недели противник будет прилагать максимум усилий, чтобы пытаться разжечь конфликты внутри Украины, а также и в других точках мира, где есть поддержка страны.

Как писал "Телеграф", по данным ГУР МО Кремль решил привлечь к подрывной кампании против Украины под кодовым названием "Майдан-3" действующих и бывших российских чиновников. В частности, в этот список входят первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков. Несмотря на провал ряда фаз плана, россияне будут его продолжать, поскольку вложили туда полтора миллиарда долларов США.