Росіяни тероризують дзвінками родичів українських військовополонених: в ISW пояснили, заради чого

Росіяни вже мають досвід успішної реалізації ІПСО, розрахованих на цивільне населення

Російські терористи у спробах розпалити внутрішнє невдоволення в Україні, використовують для цього родичів українських військовополонених. Росіяни активно тероризують їх телефонними дзвінками, а під час розмов всіляко просувають дуже знайомий наратив – мовляв, Росія готова повернути полонених, проте український уряд нібито перешкоджає цьому.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 16 березня. Аналітики припускають, що росіяни реалізують свої зусилля у рамках дезінформаційно-дестабілізаційної операції проти України під назвою "Майдан-3".

Інститут наводить заяву Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, який 16 березня заявив про численні випадки "телефонного терору" родичів полонених з боку росіян. Російські терористи намагаються схилити людей до протестів, заявляючи, що Україна нібито відмовляється обмінювати полонених. Лубінець зазначив, що це брехня – Україна ніколи не припиняла обмінів полоненими.

Аналітики припускають, що таким чином російські терористи намагаються реалізувати чергову ІПСО та розпалити ворожнечу між населенням та військово-політичним керівництвом України. Росія має досвід вдалого використання таких операцій, включаючи кампанію з відправкою повідомлень цивільним особам через мобільний зв'язок із закликами до протестів.

27 лютого 2024 року Комітет з розвідки при президенті України заявив, що окупанти реалізують проти України дестабілізаційний план, який був названий "Майдан-3". Тобто, варто очікувати на те, що найближчими тижнями противник докладатиме максимум зусиль, щоб намагатися розпалити конфлікти всередині України, а також і в інших точках світу, де є підтримка країни.

Як писав "Телеграф", за даними ГУР МО Кремль вирішив залучити до підривної кампанії проти України під кодовою назвою "Майдан-3" чинних та колишніх російських високопосадовців. Зокрема, до цього списку входять перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та колишній помічник Володимира Путіна Владислав Сурков. Попри провал низки фаз плану, росіяни будуть його продовжувати, оскільки вклали туди півтора мільярда доларів США.